زوجة محمد ممدوح كانت ممثلة وتركت الفن لهذا السبب… تعرّفوا عليها بالصورة

كتب امير فتحي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - كشف الفنان محمد ممدوح أن زوجته ميرڤت حاولت في فترة سابقة دخول الوسط الفني كممثلة، لكنها توقفت عن المحاولة بعد ولادة ابنتهما كاميليا.

زوجة محمد ممدوح

وتحدث محمد ممدوح خلال لقاءه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” عن زوجته قائلا”ميرڤت ربنا يخليها مستحملاني، وحاجات كتير في حياتي مكنتش هتكمل إلا بفضل ربنا طبعا ووجودها جنبي”.

محمد ممدوح وزوجته ميرفت

وردا على سؤال ما حقيقة تعمدك اختيار زوجتك من خارج الوسط الفني، قال محمد ممدوح: “المفاجأة إنها مش من خارج الوسط، كانت بتحاول تبقى داخل الوسط الفني لكن كان عندها شغل ثاني”.

وأضاف: “في برنامج كبير على قناة كانت هي البروديوسر له، وكانت بتاخد ورش تمثيل، ولما وصلت كاميليا سابت كل حاجة”.

تحدث محمد ممدوح خلال اللقاء عن ابنته كاميليا وعلاقته بها قائلا”أنا باختصار عايش لها، وفهمت وقدرت كل حاجة من إحساس أبويا وأمي”.

وتابع: “كاميليا غيرت حياتي، ومع الوقت وجودها بيفرق أكثر وأكثر، لو راجع من شغل 20 ساعة ونايم تعبان، بيصعب عليها تصحيني لو نزلت مثلا تروح المدرسة، لكن أنا بتضايق، وببقى عايز أسمع منها صباح الخير”.

زواج محمد ممدوح

تزوج الفنان محمد ممدوح الشهير بـ”تايسون” من “ميرفت أم ابنته الوحيدة “كاميليا”، في 10 يناير عام 2016، بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس، وحرص على حضور عقد القرآن عدد كبير من النجوم،

وكشف الفنان محمد ممدوح، في إحدي اللقاءات التلفزيونية السابقة، أنه تزوج من زوجته بعد قصة حب كبيرة جمعتهما.

وذكر أن الخـلافات بينهما دائما يكون سببها “الكلاب”، حيث أنه يعشـق تربيتها ويعتبرها شيئًا رئيسيًا فى المنزل بينما هى لا تتقبلها ولا تحب وجودها فى المنزل.

فيلم أهل الكهف

يذكر أن محمد ممدوح ينتظر عرض أحدث أفلامه “أهل الكهف“، وتدور قصته سنة 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، من خلال حكاية ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه.

ويشارك في بطولة فيلم “أهل الكهف” خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، وماجد المصري، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

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