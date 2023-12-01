بزيادة وزن ملحوظة.. بوسي تُثير الجدل بعد تصريحات طليقها الأخيرة – شاهدوا كيف بدت؟!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 ديسمبر 2023 02:18 صباحاً - بعد أيام من طلاقها من مصفف الشعر هشام ربيع، شاركت المطربة بوسي أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“.

أحدث ظهور لـ بوسي

وأطلت المطربة الشعبية بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس كاجوال كشفت عن زيادة وزنها، وهو ما كشف عن جمالها الطبيعى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

بوسي في أحدث ظهور لها

بوسي تستأنف عملها بعد الانفصال

ويستعد المخرج محمد الفاضي لتصوير أغنية جديدة للمطربة بوسي، في ثاني تعاون يجمعهما؛ بعد النجاح الذي حققته أغنية “ارقص معايا” والتي تم طرحها مؤخرا.

وحرص محمد القاضي، على إظهار بوسي فى الكليب بشكل مختلف عما اعتادت الظهور عليه في الفترة الماضية، في أول تعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

اعلان هشام ربيع خبر الانفصال

وأكد مدير أعمال مصفف الشعر هشام ربيع، خبر انفصاله عن المطربة بوسي وأنه أبلغها بقرار انفصاله عنها قبل أيام وعن مروره بحالة نفسية سيئة بعد براءته مؤخرًا من دعوى قضائية رفعها ضده زوج “بوسي” السابق واتهمه بالسرقة بالإكراه والاستيلاء على 8 مليون جنيه وهو ما لم يحدث، وكان ينتظر “هشام” وقوف زوجته بوسي في محنته مؤكدًا أن ما حدث هو وقوف زوجته السابقة معه في محنته ليقرر الانفصال عن بوسي.

وهذه ليست المرة الأولي التي يتداول فيها خبر انفصال بوسي من زوجها هشام ربيع، حيث نفت “بوسي” ما تردد من أخبار حول انفصالها عن زوجها بشهر سبتمبر من العام الماضي خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “90 دقيقة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة الذي يعرض على قناة “المحور”، وأكدت “بوسي” في مداخلتها عن عدم صدق هذه الشائعات ونفت قيامها بحذف صورها معه وانها لم تنشر صورًا لهما معًا من حفل زفافها وأنه حتى لو حصل الانفصال لن تقوم بحذف الصور قائلة: “دي في الاخر حياتي أنا”.

وأكد رجل الأعمال هشام ربيع، أن الانفصال تم بهدوء وإنهاء كل شي بينهما بالود، مشيرا إلى أنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع والتي من شأنها تعطيل مسار حياته الشخصية خلال الفترة المقبلة.

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