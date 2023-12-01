"اللي هيحاسبني ربنا".. مروة عبد المنعم تعلن ارتداء ابنتها الحجاب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم، ارتداء ابنتها "حور"، الحجاب بصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك".

وظهرت "مروة" برفقة ابنتها التي قررت ارتداء الحجاب، وعلقت: "فخورة ببنتي، أيوة بنتي اتحجبت وأنا لسه، كفاية بقى تنمر يا جماعة وكلام غريب بسمعه وإزاي البنت اتحجبت ومامتها لأ، يا جماعة اللي هيحاسبني بس هو ربنا، هو اللي عالم بالخبايا".

ولاقت الصورة وقرار ارتداء ابنة مروة الحجاب تهنئة العديد من متابعيها، قائلين: "ما شاء الله تبارك الله، قمر ربنا يبارك فيها ويفرحك بيها، عقبالك إن شاء الله، ما شاء الله قمراية ربنا يبارك لك فيها، ربنا يبارك فيها ويثبتها ويفرحك بيها يا رب، عسولة أوي ربنا يثبتها ويحفظها عقبالك يا رب".

كانت مروة عبد المنعم حلت ضيفة مؤخرًا ببرنامج "واحد من الناس" كشفت عن علاقتها بابنتها وعن رفض دخولها مجال التمثيل، قائلة: "تجربة كانت صعبة بالنسبة لي والوسط الفني بقي صعب وعشان تحقق فيه النجاح لازم تبقي متربي تربية كويسة علشان تفضل متوازن نفسيًا علشان هو قائم على مين أعلى من مين مهنة مرهقة نفسيًا".

كما قامت "مروة" وابنتها "حور" بغناء أغنية "البنت مجنناني" على طريقة الدويتو في الأستوديو وسط اعجاب "الليثي" بصوت مروة وابنتها وطالبهما بمواصلة نشر هذه النوعية من الفيديوهات نظراً لإعجاب الجمهور بها.

يذكر أن، مروة عبد المنعم تقدم برنامج "وصفة مروة" ويذاع على قناة الشمس.