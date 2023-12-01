شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فيلم بيونسيه الجديد Renaissance: A Film By Beyoncé والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود المغنية العالمية بيونسيه إلى الشاشة الكبيرة بفيلمها الموسيقي، Renaissance: A Film By Beyoncé، الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج المغنية، ويصور تطور وتنفيذ " Renaissance World Tour" لدعم ألبومها السابع الذي يحمل نفس الاسم.

مع ظهور زوجها جاي زي وأطفالهما الثلاثة، بلو آيفي ورومي والسير كارتر، يتميز الفيلم بظهور ضيوف من ديانا روس وميجان ثي ستاليون وكيندريك لامار.



بيونسيه

سيتم طرح الفيلم الجديد في دور السينما في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اعتبارًا من اليوم 1 ديسمبر ، سيتم عرض الفيلم في دور السينما خلال عطلتي نهاية الأسبوع بدءًا من اليوم الجمعة حتى يوم 10 ديسمبر من نفس الشهر، في المملكة المتحدة.

أما في الولايات المتحدة، يبدأ طرح الفيلم في دور عرض AMC أمس الخميس 30 نوفمبر وبالمثل سيتم عرض الفيلم حتى 10 ديسمبر المقبل.

فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé تصل مدته إلى ساعتين و49 دقيقة إجمالاً.

يدور فيلم Renaissance: A Film By Beyoncé ، على رحلة "Renaissance World Tour"، منذ بدايتها، وحتى الافتتاح في ستوكهولم، السويد، وحتى إنتهائها في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، كما أنه يركز على نية بيونسيه، وعملها الجاد، ومشاركتها في كل جانب من جوانب الإنتاج، وعقلها الإبداعي وهدفها لخلق إرثها، وإتقان حرفتها.