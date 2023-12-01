شكرا لقرائتكم خبر عن 284 مليون دولار لفيلم الرعب Five Nights at Freddy's والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الرعب Five Nights at Freddy's إلى 284 مليونا و 194 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 27 أكتوبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures International، ووصلت مدته إلى ساعة و49 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات العمل بين 136 مليونا و371 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و147 مليونا و822 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Five Nights at Freddy's يدور في عام 2000، حيث يحصل شاب يائس على وظيفة في مطعم بيتزا سييء السمعة مهجور منذ فترة طويلة وله ماض مظلم، ويصطحب معه أخته الصغيرة، وعندما يكتشفون الأرواح المضطربة والإلكترونيات المتحركة الانتقامية بداخلهم، يجب عليهم مواجهة ذكرياتهم المؤرقة، وبمساعدة ضابط شرطة غامض، يكافحون لإنقاذ أرواحهم وكشف الأسرار الشريرة الكامنة في بيتزا فريدي فازبير.

فيلم الرعب Five Nights at Freddy's من بطولة جوش هوتشرسن، بايبر روبيو، إليزابيث ليل، ماثيو ليلارد، ماري ستيوارت ماسترسون، كات كونر ستيرلنج، ديفيد ليند، كريستيان ستوكس، جوزيف بوليكين، جرانت فيلي.