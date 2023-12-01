شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Nosferatu لـ روبرت أيجرز يطرح نهاية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل النسخة الجديدة من فيلم Nosferatu للمخرج روبرت إيجرز، يوم 25 ديسمبر من العام المقبل 2024 في الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلعب بيل سكارسجارد دور مصاص الدماء في فيلم الرعب القادم.

فيلم Nosferatu هو النسخة الثانية للفيلم الألماني الصامت لعام 1922 الذي يحمل نفس الاسم، بعد فيلم فيرنر هيرزوج Nosferatu The Vampyre الذى طرح خلال عام عام 1979.



Nosferatu

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين نيكولاس هولت، وليلي روز ديب، وآرون تايلور جونسون، وإيما كورين، وويليم دافو، وسيمون ماكبيرني، ورالف إينيسون.

بعد طرح الصور الأولى من فيلم Nosferatu، حصل على مجموعة من ردود الفعل الجيدة، حيث كتب أحد مستخدمي موقع التغريدات X: "قد يكون أفضل فيلم في Christmas على الإطلاق".



Nosferatu

وأضاف آخر: " لا استطيع الانتظار لطرح الفيديو الترويجى الخاص بفيلم Nosferatu، أعلم أنني متحيز بشأن هذا العمل خاصة ويمكنني أن أعترف بذلك ولكن أعتقد أن هذا سيكون شيئًا خاصًا".