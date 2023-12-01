بالفيديو- بطلة “الطائر الرفراف” في اجرأ تصريحاتها حول علاقتها بمارت رمضان ديمير

وضعت الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلو، النقاط على الحروف بعدما حسمت أمر علاقتها العاطفية بزميلها الممثل مارت رمضان ديمير.

وفي اجرأ تصريحاتها، أكدت عفراء على هامش حفل عيد ميلادها عدم وجود اي علاقة خاصة بمارت، موجهة نداءً عاجلاً للصحفيين بعدم فتح هذا الموضوع معها مجددًا، مشددة انها ومارت مجرّد زميلَي عمل ولا توجد بينهما علاقة.

وعلى هامش الحفل ايضاً، صرّحت عفراء انها عادة ما تحتفل مع عائلتها بهذه المناسبة بطريقة بسيطة ولكن هذه المرة أرادت أن تجمع أصدقاءها الذين لم تقابلهم منذ مدة ليحتفلوا معها بعيدها. http://www.instagram.com/p/C0SLQnCSJYC/

اذًا حسمت عفراء بهذا التصريح امر علاقتها العاطفية بمارت والتي قيل انها بدأت في كواليس الموسم الاول من مسلسلهما “الطائر الرفراف” وامتدت حتى الموسم الثاني من العمل الذي يعرض حاليا على الشاشة.

الجدير ذكره ان الكاميرا كانت قد رصدت عفراء ومارت في صيف ٢٠٢٣ وهما يقبلان بعضهما وسط البحر خلال اجازتهما الصيفية ما أكد حينها وجود قصة حب بينهما ليتبين لاحقاً انه كان مشهداً من تصوير الموسم الجديد .