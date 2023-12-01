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ميرنا وليد - بيروت - يتميّز الممثل اللبناني نيقولا معوض بذوق فريد من نوعه في ما يخص اطلالاته في المناسبات، وخصوصاً على السجادة الحمراء وفي المهرجانات العريقة، وهذه المرة اختار ان يطل ببدلة سوداء مرصعة بحبوب الكريستال اللامعة، من تصميم المصمم اللبناني جورج حبيقة، وما يلفت اهتمام نقاد الموضة في اختيارات نيقولا، هو أنها تعتبر جريئة في العالم العربي الذي اعتاد على الاختيارات الكلاسيكية للرجال، وقلة من النجوم يواكبون الموضة للتغيير أو لكسر الصورة النمطية.
وجاءت معظم تعليقات المتابعين إيجابية على هذا اللوك الجديد من نوعه لـ نيقولا معوض.
كانت هذه تفاصيل خبر بدلة نيقولا معوض المرصعة بحبوب الكريستال حديث الجمهور مجدداً.. ونقاد الموضة يؤكدون اعجابهم بجرأته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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