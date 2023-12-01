هجوم على مروة عبد المنعم بعد ارتداء ابنتها للحجاب.. وهكذا ردت

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية مروة عبد المنعم عن ارتداء ابنتها للحجاب، لكنها تعرضت للانتقادات من رواد السوشيال ميديا الذين هاجموها بسبب ارتداء ابنتها الحجاب قبلها.



وردت مروة على الانتقادات، مؤكدة انها فخورة بإقدام ابنتها على هذه الخطوة، ونشرت صوراً معها وكتبت: "فخورة ببنتي، أيوة بنتي اتحجبت وأنا لسه، كفاية بقي تنمر يا جماعة وكلام غريب بسمعه".

وتابعت مروة في كلامها، ووضعت حداً للانتقادات التي طالتها: "إزاي البنت اتحجبت وماماتها لأ.. يا جماعة اللي هيحاسبني بس هو ربنا.. هو اللي عالم بالخبايا".