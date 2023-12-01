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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية مروة عبد المنعم عن ارتداء ابنتها للحجاب، لكنها تعرضت للانتقادات من رواد السوشيال ميديا الذين هاجموها بسبب ارتداء ابنتها الحجاب قبلها.
وردت مروة على الانتقادات، مؤكدة انها فخورة بإقدام ابنتها على هذه الخطوة، ونشرت صوراً معها وكتبت: "فخورة ببنتي، أيوة بنتي اتحجبت وأنا لسه، كفاية بقي تنمر يا جماعة وكلام غريب بسمعه".
وتابعت مروة في كلامها، ووضعت حداً للانتقادات التي طالتها: "إزاي البنت اتحجبت وماماتها لأ.. يا جماعة اللي هيحاسبني بس هو ربنا.. هو اللي عالم بالخبايا".
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على مروة عبد المنعم بعد ارتداء ابنتها للحجاب.. وهكذا ردت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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