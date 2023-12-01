بطلة الخائن تعلّق على المشاهد الجريئة التي أدتها.. وهذا ما قالته عن جدل عمر شخصية "تيا"

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية مرام علي، والتي تؤدي شخصية "تيا" في مسلسل "الخائن"، أنها في البداية إعترضت على عمر الشخصية، وذلك بعد الإنتقادات التي وجهت إليها، وقالت: "أنا عمري 30 عاما.

. والمفروض يكون عمر تيا 30 بالعمل.. بس القرار ليس لي".

وبالنسبة للمشاهد الجريئة التي جمعتها بالممثل السوري قيس الشيخ نجيب بشخصية "سيف"، قالت مرام إنها لم تؤدِ أي مشهد لم يكن له ضرورة، لافتة إلى أنها لا تمانع ذلك إن كان يغني سياق العمل.

وإعتبرت مرام أن شخصية "تيا" ضحية بالنسبة لها، وليست ظالمة، إذ إن "سيف" خدعها، وأخبرها الكثير من الأكاذيب حول علاقته بزوجته.

حديث مرام علي جاء خلال إطلالتها مع الإعلامية سارة الدندراوي في برنامج "تفاعلكم".