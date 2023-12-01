حديث شيق جمع هاندا أرتشيل بـ قصي خولي.. ونظراتها له تحدث ضجة

ميرنا وليد - بيروت - ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم ليلة أمس، إلتقى الممثل السوري قصي خولي بالممثلة التركية هاندا أرتشيل، وجمع بينهما حديث شيق للغاية.



وتفاعل الجمهور مع نظرات هاندا لقصي، وإعتبروا أنه قد ظهر واضحاً إعجابها به وبحديثه.

وقد توافد عدد كبير من النجوم لحضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر نجوم عالميون، منهم هاندا أرتشيل، بوراك أوزجيفيت، وجوني ديب ويل سميث وشارون ستون ونجوم من الهند، وغيرهم من مصر، منهم ليلى علوي، لبلبة، ياسمين رئيس، ومن لبنان ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم ودانييلا رحمة، ومن سوريا قصي خولي، فكانت السجادة الحمراء تضج بإطلالات النجوم التي خطفت أنظار الجمهور والصحافة.