شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سامية جمال.. فراشة السينما وصاحبة أنجح زواج من رشدى أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة مع ذكرى رحيل أحد أهم الفنانات سامية جمال التى ولدت يوم 5 مارس من عام 1924، ورحلت عن عالمنا زى النهارده الـ 1 من ديسمبر 1994بعدما تركت بصمة كبيرة في عالم السينما سواء بموهبتها التمثيلية أو رقصاتها التي كانت جزأ لا يتجزأ من تاريخ السينما المصرية.

وربما لا يعلم كثيرون أن اسمها الحقيقى "زينب خليل إبراهيم محفوظ"، وقد ولدت فى إحدى القرى التابعة لمحافظة بنى سويف، وكان آخر أعمالها فيلم "الشيطان والخريف".



سامية جمال

وبعيداً عن السينما تعتبر سامية جمال أشهر زيجة في حياة الفنان الراحل رشدى أباظة، نظراً لأنها الوحيدة التي عاشت معه فترة طويلة، لما اشتهر عنه من زيجاته القصيرة، باستثناء سامية جمال التي استمرت زيجتهما لمدة 17 عاما.

وربما لا يعرف كثيرون أن سامية جمال أحبت شخصا آخر قبل زواجها من رشدي أباظة وهو الراحل فريد الأطرش، التي اعترفت أنه هو حبها الوحيد التي أحببته لمدة 8 سنوات .

سامية جمال فى أوائل السبعينيات اعتزلت الأضواء والفن، ثم عادت مرة أخرى للرقص فى منتصف الثمانينيات، لكنها سرعان ما عاودت الاعتزال مرة أخرى حتى وفاتها فى 1 ديسمبر عام 1994.