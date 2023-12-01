شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناصر عن دوره فى "ورق التوت": احتكاكى بالشارع أفادنى وسعيد بالنجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد ناصر عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه من خلال مشاركته في مسلسل "ورق التوت" بشخصية سليم، مشيرًا أنه عرض عليه الدور بعد مشاركته في مسلسل "القاهرة كابول" مع المخرج حسام على.

وقال محمد ناصر في تصريح لـ ”الخليج 365”: "اتخضيت أول ما الشخصية اتعرضت عليا، وقعدت فترة شايل الهم، وبقول إزاي هعمل دا، وكنت خائفا جدا لأنها شخصية وقالب جديد عليا"

وعن استعداده لشخصية سليم، أوضح: "كنت بذاكر مع مصطفى منصور (منير)، لأننا أصدقاء من قبل المسلسل لساعات طويلة، وقعدنا على الشخصية"، مضيفا أنه تدرب وتمرن على الشخصية كثيرا، فهي من أكثر الشخصيات التي أخذت وقتا طويلا فى التصوير .



محمد ناصر في مسلسل "ورق التوت"

كما أشار أن احتكاكه الدائم بالشارع أفاده في التدرب على الشخصية، موضحا: "وكنت بشوف أنهي ليفل ألعب فيه، فسليم بعد هروبه احتك بالشارع عشان يحصن نفسه من غير والده، وكنت بحاول أشوف الوسط لأن دا أصعب".

يذكرأن مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوي، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، محمد كيلانى، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.