زاف يحتفل بعيد ميلاده.. فبكم عام يصغر ستيفاني عطالله؟

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان اللبناني زاف منذ أيام بعيد ميلاده، في العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك زاف الجمهور مجموعة صور من الإحتفال البسيط الذي أقامه للمناسبة، برفقة حبيبته الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله، وكشف المنشور عن عمر زاف، والذي أصبح يبلغ بالـ 29 عاماً.

وبهذا يكون زاف أصغر عمراً من ستيفاني بعام واحد، فهي ولدت في الـ 5 من شهر تشرين الأول عام 1993، أي أنها تبلغ 30 عاماً من عمرها.

يذكر أن ستيفاني عطالله كانت قد كشفت أنها تستعد لدخول القفص الذهبي العام المقبل 2024 بعد الكريسماس، وليس بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، وستتزوج من حبيبها الفنان جوزيف عبود المعروف باسم زاف.

وتحدثت عن التحضيرات لهذه المناسبة السعيدة، خلال حلولها ضيفة على الإعلامي السعودي هشام الهويش في برنامجه "هذا مكانك"، وتفاعل المحبون والفانز مع هذا الخبر السعيد.

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