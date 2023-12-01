إطلالة مثالية لـ نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر.. وهذا سعر فستانها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم قلوب الجمهور، بإطلالة مثالية بكل ما للكلمة من معنى في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم ليلة أمس.



وأطلت نادين بفستان باللون الأسود، طويل وضيق بقصة مميزة للغاية عند الصدر والكتفين، من دار schiaparelli للأزياء المعروفة بإطلالاتها غير التقليدية، وبحسب موقع البيع يصل سعر الفستان إلى الـ 8500 يورو.

وأرفقت نادين الفستان بكفين طويلين مزينين بأسوار باللون الذهبي، وحقيبة يد صغيرة باللونين الأسود والذهبي أيضاً.

وتركت شعرها منسدلاً بتسريحة من عصر سابق، وطبقت ماكياجاً يليق بملامحها القوية.

وقد توافد عدد كبير من النجوم لحضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر نجوم عالميون أمثال: هاندا أرتشيل، بوراك أوزجيفيت، وجوني ديب ويل سميث وشارون ستون ونجوم من الهند إضافة إلى آخرين من مصر مثل ليلى علوي، لبلبة، ياسمين رئيس، ولبنان مثل ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم ودانييلا رحمة وسوريا مثل قصي خولي وغيرهم ، فكانت السجادة الحمراء تضج بإطلالات النجوم التي خطفت أنظار الجمهور والصحافة.