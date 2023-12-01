بعد إنفصاله عن إنجي علاء .. يوسف الشريف بتصرف غريب ولافت

ميرنا وليد - بيروت - تصرف لافت صدر عن الممثل المصري يوسف الشريف بعد إنفصاله عن زوجته مصممة الأزياء والسيناريست إنجي علاء، حيث أنه احتفظ بصور جمعته بإنجي على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي.



وكان قد أثار خبر انفصال مصممة الازياء والسيناريست إنجي علاء والممثل المصري يوسف الشريف مفاجأة الجمهور، خاصةً ان الثنائي تزوج عام 2009 ولهما 3 أولاد: عبد الله، عبد الرحمن وجنى.

وجاء في بيان الإنفصال :"قدّر الله وماشاء فعل.. يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف انه قد تم الإنفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والإحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا.. دعواتكم ربنا يكتبلنا اللي فيه الخير.. أشهد الله يا يوسف اني طول فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي.. الحمد لله على كل شيء."