نجمة "ستار أكاديمي" تحت تأثير السحر الأسود.. تصرفات غير متوازنة وفيديو مقزز من الحمام

ميرنا وليد - بيروت - دائماً ما كانت الفنانة التونسية إيمان العميري محط جدل عند الجمهور والمتابعين، بسبب أفعالها ومنشوراتها على مواقع التواصل، ففي الفترة الأخيرة أثارت إيمان ضجة واسعة بسبب ما تنشره من صور ومقاطع فيديو.



وعرفت إيمان بالصور الجريئة التي تنشرها، والتي تظهر فيها بملابس كاشفة عن جسدها، ولكن في الفترة الأخيرة كان نوع منشوراتها مختلفاً ومثيراً للجدل أكثر، فقد نشرت إيمان مقطع فيديو وهي تتقيأ في الحمام (لن ننشره)، وعلقت عليه بأن هناك من فعل لها السحر الأسود، وقالت: "من فعل لي السحر الأسود! انتظر و شاهد ايمان . بنت . بوبكر . وليد العميري الجد قصة قصيرة طويلة أشكركم على اهتمامكم"، ما جعل المتابعين يتساءلون إذا ما كانت على ما يرام، كما ونشرت إيمان بعض الصور الغريبة، كإرتدائها جراباً متسخاً، بالإضافة إلى حبوب دواء في يدها، وطاولة وضعت عليها الحشيش، وكتبت تعليقات غير مفهومة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تعترف فيها بأنها تبدأ بشرب الكحول عند الصباح الباكر.



