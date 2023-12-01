ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية شيراز فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها تمهيداً لاصدار عملاً قريباً، وقد ظهرت للمرة الأولى بلوك شيرازيّ مميز جريء.

وقالت شيراز: "صوّرت العمل بتقنية الجوال فقط واعتمدت هذا اللوك الذي يليق بالقامة الممشوقة". وقد تساءلت: "هل سيكون هذا اللوك تراند في هذا الموسم الشتوي؟!".

تجدر أن في الفترة الاخيرة حلت الفنانة اللبنانية شيراز ضيفة على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 سفيرة الإعلام الهادف الاعلامية هلا المر في برنامجها الاسبوعي "ما بدا هلقد"، وتحدثتا عن العديد من المواضيع الفنية.

ولفتت شيراز إلى انها لا تخاف من المنافسة، لأن أغنياتها لا تشبه غيرها، وأضافت انها تسمع لزملائها الفنانين، لكن لا توجد صداقة تجمعها بفنانة لبنانية، بل صداقاتها هي مع الفنانين الشباب، وتختار الفنانين وائل كفوري وراغب علامة لتريو.

كانت هذه تفاصيل خبر شيراز تضج أنوثة وجمال في شوارع بيروت .. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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