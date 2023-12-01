محمد عساف يواصل دعمه لفلسطين: يا رب انقطع الرجاء إلا منك احفظ غزة وأهلها

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القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان الفلسطيني محمد عساف دعمه المستمر لفلسطين وأهالي غزة، في حربهم ضد الاحتلال الإسرائيلي، والدعاء لهم، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "x".

وكتب عساف: "يا رب انقطع الرجاء إلا منك، رب احفظ غزة وأهلها وارعاهم برعايتك، رب احفظ فلسطين وأهلها، رب الطف بنا وأكرمنا بكرمك يا الله".



محمد عساف يدعو لأهل غزة

كما نشر صورة لفلسطين أول أمس في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وعلق عليها قائلا: "يا شعبي يا عود الند، يا أغلى من روحي عندي، إنا باقون على العهد، في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، فإن رسالتنا للعالم أجمع أن فلسطين حرة وعاصمتها القدس ولا مساومة أو تفريط في حق الأرض والدم والحرية وصيانة المقدسات".

وكان الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل مؤخرا.

وقال إعلام فلسطيني إنه جرى رصد أكثر من 40 غارة إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة.