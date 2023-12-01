محمد إمام في موقف لا يّحسد عليه مع ياسمين صبري…. شاهدوا الصورة

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كشف الممثل محمد إمام عن بوستر فيلم “أبو نسب” المقرر عرضه في دور السينما ابتداءً من ٢١ من الشهر الجاري.
ظهرت ياسمين صبري في البوستر الرسمي للفيلم وهي ترتدي ثوب الزفاف الأبيض وتحمل باقة ورد في يدها، فيما جلس الى جانبها “العريس” محمد إمام، ووقف خلفهما الممثل ماجد الكدواني مصوّبًا مسدّسه باتجاه رأس محمد إمام في إشارة الى ارغامه على خطوة الزواج.
وكتب إمام: “توكلنا على الله “ابو نسب” ابتداءً من (٢١ ديسمبر) في جميع سينما مصر، وفي (٢٨ ديسمبر) في كل الوطن العربي”.
وكانت شركة “سينرجي فيلمز” قد أعلنت عن موعد طرح فيلم “أبو نسب”، في دور السينما ابتداءً من ٢١ كانون١/ديسمبر القادم. وهو من بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد من الممثلين، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.
تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي/كوميدي حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصيّة “لايف كوتش”.
ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي “جحيم فى الهند” عام ٢٠١٦ و”ليلة هنا وسرور” عام ٢٠١٨، وحصدا النجاح الكبير ً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.
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