“قصتك.. مهرجانك”.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر بحضور نجوم العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلقت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، في مدينة جدة السعودية، الخميس، بالعرض العالمي الأول لفيلم “حوجن” للمخرج العراقي ياسر الياسري، وسط حضور نخبة من نجوم السينما العالمية والعربية، أبرزهم ويل سميث، وشارون ستون، وجوني ديب، وباز لورمان، ورانفير سينج، وعدد كبير من النجوم العرب.

وشهد الحفل الذي قدّمته الإعلامية ريا أبي راشد، مع الممثل السعودي إبراهيم الحجاج، تقديم افتتاحية مزجت الرقص التعبيري وعروض الوسائط البصرية، لتعرض ملامح للسينما السعودية، ولتطور المهرجان عبر سنواته الثلاثة، بجانب مقتطفات من أفلام الدورة الحالية.

وبدورها، رحبت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، جمانا الراشد، بحضور المهرجان، من مختلف أنحاء العالم، واعدة إياهم بقضاء أسبوع سينمائي مميز، قائلة في كلمتها على هامش الحفل: “الليلة نحن مسرورون بحضور موهوبين بارزين، ليسوا فقط من السعودية، بل من المنطقة العربية والأفريقية وآسيا والعالم كله”.

وأضافت: “سنذهب في رحلة لاكتشاف الذات، على هؤلاء الموهوبين، عبر فنهم وأفلامهم، وللحظة وجيزة سنكتشف حياتهم وحبهم وعاطفتهم ومحاولاتهم ومعاناتهم وإخفاقاتهم وأوقاتهم.. نعدكم بأسبوع عالمي بامتياز”.https://cdn.iframe.ly/Y3ol0AC

وأشارت جمانا إلى أنه منذ إطلاقه في عام 2021، دعم مهرجان البحر الأحمر أكثر من 250 فيلماً، منها 8 أفلام في الاختيار الرسمي لمهرجان كان لهذا العام. وأشارت أيضاً إلى أن نمو شباك التذاكر السعودي، والذي تضاعف منذ وباء كورونا، وهو في طريقه للوصول إلى مليار دولار بحلول عام 2030.

وقال الرئيس التنفيذي للمهرجان محمد التركي، “أصبحت صناعة السينما السعودية قوة معترفاً بها، مع أكبر شباك التذاكر في الشرق الأوسط”، وأشار إلى أنه “من الواضح أننا في قلب حركة ثقافية”.و

تكريم وإهداء

وكان من بين المكرمين في الأمسية الكاتب والممثل السعودي المخضرم عبد الله السدحان، الذي كان دعامة أساسية لصناعة الفن السعودي؛ والممثلة ديان كروجر، التي حصلت على جائزة الإنجاز مدى الحياة من فاتح أكين، الذي أخرج لها فيلم In The Fade؛ ورانفير سينج الذي تسلم جائزته من شارون ستون.

وأهدى السدحان تكريمه من المهرجان إلى كل من ساهم في صناعة الدراما السعودية، قائلاً: “دعموا قطاع الدراما في وقتٍ لم يكن فيه أي دعم، سواء مُمثلين أبو بلاتوهات، بل كانت عبارة عن محاولات للإبداع، أهدى الجائزة أيضاً لكل فنان قادر على الإبداع وليس الإسفاف”.

ومع اقتراب الحفل من نهايته، اعتلى باز لورمان، رئيس لجنة تحكيم البحر الأحمر، المسرح، وقال: “عندما طُلب مني الحضور للسعودية قبل 6 أشهر، قمت برحلة هادئة للغاية هنا إلى جدة، وإلى العديد من الأماكن الجميلة الأخرى في هذا البلد”.

وتابع: “ما تعلمته، وما كان مذهلاً بالنسبة لي، هو أنه في غضون 5 سنوات فقط، أصبحت لدى السعودية ثقافة سينمائية نابضة بالحياة ومثيرة، وما كان مثيراً حقاً بالنسبة لي، هو مقابلة صانعي الأفلام الشباب ورؤية تطلعاتهم ورغبتهم في أن تُسمع أصواتهم”.

ورحّب لورمان، بأعضاء لجنة التحكيم، الذين يُشاركونه التجربة، إذ حرصوا على التقاط صورة تذكارية، وهم: الفنان السويدي الأميركي جويل كينمان، والمرشحة لجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام، فريدا بينتو، والممثلة المصرية أمينة خليل، وأخيرًا الممثلة الإسبانية باز فيجا.

وتستمر فعاليات الدورة الثالثة حتى الثامن من ديسمبر، بمشاركة أكثر من 64 فيلماً متنوعاً، منها 36 فيلماً طويلاً وقصيراً من السعودية، و11 فيلماً ضمن قسم “روائع عربية”، و17 فيلماً ما بين الروائي والوثائقي والتحريك من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا والعالم العربي، في مسابقة البحر الأحمر، وتعكس هذه العروض مدى تميز وتنوع إبداعات صُنّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.