فيلم Napoleon يتصدر شباك التذاكر السعودي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر فيلم Napoleon للمخرج ريدلي سكوت، شباك التذاكر السعودي، مُحققاً في أسبوعه الأول 3.05 مليون ريال (نحو 815.7 ألف دولار) بأكثر من 43.8 ألف تذكرة مباعة، يليه فيلم الرسوم المتحركة Wish الذي حقق 1.67 مليون ريال (445.8 ألف دولار)، وفقاً لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

ويتنافس في دور العرض السعودية حالياً، 37 فيلماً متنوعاً بين عربي وأجنبي، على صدارة شباك التذاكر، وحققت هذه الأفلام إيرادات ضخمة على مدار الأسبوع الماضي، بلغت 8.11 مليون ريال (2.16 مليون دولار)، لأكثر من 143.8 ألف تذكرة مباعة.

6 أفلام جديدة

وتستقبل دور العرض السعودية، نهاية الأسبوع الجاري، 6 أفلام جديدة لتنضم إلى قائمة الأعمال المنافسة على صدارة شباك التذاكر، وهي الفيلم الكوميدي الأميركي “Camp Hideout”، وفيلم الدراما والتشويق السعودي “اختفاء سالم”، و The Marsh King’s Daughter، وفيلم الرعب الكوميدي There’s Something in the Barn، وConsecration، وأخيراً Muzzle.

وتراجع فيلم الرعب الأميركي Five Nights At Freddy’s، إلى المركز الثالث، مُحققاً 610 آلاف ريال (162.7 ألف دولار) لـ12.3 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، أكثر من 14.4 مليون ريال (3.8 مليون دولار) لـ276.9 ألف تذكرة مباعة.

وهبط فيلم Hunger Games – The Ballad of Songbirds And Snakes، إلى المركز الرابع، هذا الأسبوع، مُحققاً 523.6 ألف ريال (139.6 ألف دولار) لـ8.7 آلاف تذكرة، ليُحقق على مدار الأسبوعين الماضيين 2.4 مليون ريال (646.8 ألف دولار) لـ38.9 ألف تذكرة.

وجاء فيلم Tiger 3، بالمركز الخامس، مُحققاً 319.3 ألف ريال (85.1 ألف دولار) لـ6.8 ألف تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، 2.6 مليون ريال (692.5 ألف دولار) لـ55.3 ألف تذكرة، يليه فيلم The Marvels، الذي جاء في المركز السادس، مُحققاً 320.3 ألف ريال (85.4 ألف دولار) لـ6.2 آلاف تذكرة، هذا الأسبوع، فيما جاء إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 3 أسابيع 3.85 مليون ريال (1.02 مليون دولار) لـ65.9 ألف تذكرة.

وفي الأسبوع الأول لعرضهما في دور العرض السعودية، احتل فيلم الرعب The Ghost Within المركز السابع، مُحققاً 236.1 ألف ريال (62.9 ألف دولار) لـ4.9 آلاف تذكرة، يليه في المركز الثامن Harry Potter & The Deathly Hallows، بإيرادات 142.5 ألف ريال (38 ألف دولار) لـ2.9 ألف تذكرة.

وكان المركز التاسع من نصيب فيلم Smurfs: Timeless Adventure، مُحققاً 132.4 ألف ريال (35.3 ألف دولار) لـ2.9 ألف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الأسبوعين الماضيين، 874.8 ألف ريال (233.2 ألف دولار) لأكثر من 20 ألف تذكرة مباعة.

وتذيل قائمة ToP TeN، فيلم The Good Mother، مُحققاً 132.4 ألف ريال (35.3 ألف دولار) لـ2.7 ألف تذكرة، فيما حقق خلال الأسبوعين الماضيين 644.4 ألف ريال (171.8 ألف دولار) لـ13.1 ألف تذكرة مباعة.