نادين نجيم تخطف الأنظار في مهرجان البحر الأحمر.. “لبنانيّة فاتنة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت النجمة اللبنانية نادين نجيم الأنظار خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية تحت شعار “قصتك… بمهرجانك”.

وحبست “الفاتنة اللبنانية” الأنفاس خلال مرورها على السجادة الحمراء، إذ تألقت بفستان أسود من دار Schiaparelli من مجموعة خريف وشتاء 23/24، بدا جريئاً ومتدفّقاً بقماش الجيرسيه الأسود الرقيق والشفّاف، وغامضاً ورومانسياً بفُتحة على شكل ثقب مفتاح في المنتصف.

ومن المعروف عن دار الأزياء الفرنسية Schiaparelli حبها للتصاميم السريالية الفنية وتتميز الدار بتصميماتها للإكسسوارات والمجوهرات المنحوتة بشكل أجزاء من الجسم وخيار النجمة اللبنانية نادين نجيم لهذه الإطلالة ليس بشيء غريب، لأنها تجسد تماماً شخصيتها الجريئة والمحبة للمرح والتفرد.

واختارت نادين قفّازين طويلين من الجيرسيه الأسود، نسّقتهما مع أساور عريضة ذهبية، وحقيبة يد سوداء اللون مع قفل ذهبي، وأكملت إطلالتها بحذاء ذهبي اللون ذي كعب عال.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نادين نسيب نجيم الألوان البرونزية في ظلال العينين وبودرة الوجنتين مع أحمر شفاه نيود.

ونشرت نادين صوراً لإطلالتها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” وعلّقت قائلة: “سعيدة بالعودة إلى مهرجان البحر الأحمر”. وحققت الصور تفاعلاً كبيراً من المتابعين، إذ انهالوا عليها بالتعليقات التي أثنت على جمالها الفاتن وإطلالتها الراقية في المهرجان.

وكان الحفل قد شهد تكريم عدد من نجوم الفن حول العالم والمنطقة العربية من بينهم الفنان الهندي رانفير سينغ والفنانة الألمانية ديان كروغر والفنان السعودي عبدالله السدحان.

وحرص عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والمصريين على الحضور من بينهم أمينة خليل عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بالمهرجان، وياسمين رئيس، ولبلبة، وشيرين رضا، وليلى علوي، ونبيلة عبيد، وياسمين صبري وماغي بوغصن، ومايا دياب، وكارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد.

يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة يعرض 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

وتشهد الدورة الثانية من المهرجان، العديد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم “الخلاط +” للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة “الخلاط”، وفيلم “ع مفرق طريق” للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

كما ستشهد هذه الدورة من المهرجان، العرض العالمي الأول للفيلم الرومانسي الخيالي السعودي “حوجن”، من إخراج ياسر الياسري وبطولة براء عالم ونور الخضراء، بالإضافة إلى العرض العالمي الأول للفيلم المصري “شماريخ” بطولة آسر ياسين أمينة خليل وعدد آخر من الفنانين المصريين.