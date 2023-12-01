بالصور – عمرو دياب يدعم ابنته بأولى خطواتها الفنية في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان عمرو دياب في افتتاح المعرض الفني الأول لابنته كنزي والذي أقامته في لندن، وحمل عنوان “يوميات حياتي”، بمشاركة صديقتها كريستينا، حيث حرص عمرو على دعم ابنته في خطواتها الفنية الأولى.

ونشرت كنزي على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة تجمعها بوالدها من داخل المعرض برفقة صديقتها من أمام إحدى لوحاتها، كما نشرت مجموعة من اللوحات التي تشارك بها في المعرض الذي يهدف في المقام الأول لدعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جميع المجالات، وشهد المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان.

وشهد المعرض حضور عائلة عمرو دياب وفي مقدمتهم نجلاه عبد الله وجنا وكذلك والدتها زينة عاشور.

وكان عمرو دياب قد أحيا حفلاً ضخماً خلال الأيام الماضية في دبي، وقدّم خلاله عدداً من أشهر أغانيه، منها: “وياه”، “شكراً من هنا لبكرة”، “ده لو اتساب”، “أنت الحظ”، و”كان طيب”.