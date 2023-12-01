محمد إمام يروّج لفيلمه مع ياسمين صبري.. وهذا موعد عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روَّج الفنان محمد إمام من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” لفيلمه الجديد “أبو نسب”، والمنتظر عرضه في كل دور السينما في 21 كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

ونشر إمام البوستر الرسمي للفيلم وقد ظهر معه فيه ياسمين صبري وماجد الكدواني، وعلّق عليه قائلاً: “توكلنا على الله… أبو نسب، معادنا 21 ديسمبر بجميع دور العرض في مصر، و28 ديسمبر في كل الوطن العربي”.

وظهر في بوستر الفيلم، ياسمين صبري مرتديةً فستان زفاف أبيض وتحمل باقة ورد، وبجانبها يجلس محمد إمام مرتدياً بدلة زفاف، وخلفهما ماجد الكدواني يوجّه مسدساً نحو الأخير.

ويشارك محمد إمام وماجد الكدواني وياسمين صبري في فيلم “أبو نسب” عدد من الفنانين، أبرزهم: وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي…، وبعض ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال، ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

فيلم “أبو نسب” هو التعاون السينمائي الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري، بعدما قدّما معاً فيلم “جحيم في الهند” عام 2016 بمشاركة: حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد، وهو من إخراج معتز التوني، وفيلم “ليلة هنا وسرور” عام 2018 بمشاركة: فاروق الفيشاوي، محمد عبد الرحمن توتا، ومحمد سلام، وقد حقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري عند عرضهما.