“شال نص مشاهدي”.. رانيا يوسف تكشف عن غيرة أحد الفنانين منها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة رانيا يوسف عن غيرة أحد الفنانين المصريين الشديدة منها، مؤكدةً أن الغيرة وصلت الى حد حذفه مشاهد كثيرة لها من العمل الذي جمعهما أخيراً، رافضةً الكشف عن اسمه.

وقالت رانيا في تصريحات إعلامية: “اشتغلت مع فنان مصري قريب وكان بيغير مني وشال نص مشاهدي ومش هقدر أقول اسمه عشان بيشوفني دلوقتي بيسلم عليا بالأحضان ومتمناش أشتغل معاه تاني”.

وكانت رانيا يوسف قد أعلنت في تصريحات سابقة عن رفضها التعاون مع الفنانة زينة في أي عمل فني مستقبلاً، قائلة: “أرفض العمل مع زينة والواقعة دي بترجع لأيام ما نجحت في “السبع وصايا” وتعاقدت على مسلسل “أرض النعام” اللي كان البطولة التانية لأحمد زاهر وروبي فحصل إن روبي حملت فاعتذرت عن المسلسل واختاروا زينة فقررت زينة إن اسمها يتكتب الأول رغم إني أنا بطلة العمل”. وأضافت: “إنتي يا زينة جاية وعارفة إني أنا بطلة العمل والتصوير بدأ من شهرين مينفعش تيجي تقولي حطوا اسمي مع رانيا، خسرتها كزميلة… وعلاقتي عادية بأحمد عز لكن مش مقرّبين ودا مش السبب في خلافنا”.

وعن انتقاد الجمهور لمشاهد القُبلات التي جمعتها مع الفنان هاني سلامة في عمل سابق، ردّت رانيا قائلةً: “إحنا اتربينا على أفلام الأبيض والأسود وعلى المشاهد دي، أنت مش عاجبك الفيلم متتفرجش عليه، والناس بتستفز من المشاهد دي بسبب عقليتهم ومعتقداتهم، وأنا مش بتحدى المجتمع المصري خالص أنا بعمل اللي يريّحني، وأنا بؤمن بالحرية الشخصية اللي مبتأذيش حد”.