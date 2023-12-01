ميرنا وليد - بيروت - ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلتقت الممثلة المصرية نور الغندور بالممثلة التركية مريم أوزرلي، وأحدثتا ضجة بطريقة سلامهما على بعضهما.

فقد أخذت نور الغندور مريم بالأحضان والقبلات، وبدتا وكأن علاقتهما قوية للغاية، من دون معرف أساسها.

وقد توافد عدد كبير من النجوم لحضور افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وحضر نجوم عالميون أمثال: هاندا أرتشيل، بوراك أوزجيفيت، وجوني ديب ويل سميث وشارون ستون ونجوم من الهند إضافة إلى آخرين من مصر مثل ليلى علوي، لبلبة، ياسمين رئيس، ولبنان مثل ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم ودانييلا رحمة وسوريا مثل قصي خولي وغيرهم ، فكانت السجادة الحمراء تضج بإطلالات النجوم التي خطفت أنظار الجمهور والصحافة.

كانت هذه تفاصيل خبر أحضان وقبلات جمعت نور الغندور بـ مريم أوزرلي.. ما سر هذه العلاقة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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