السبب الحقيقي وراء إنفصال برونا بيانكاردي عن نيمار صادم!! وهذا ما فعله

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الصحف العالمية السبب الرئيسي والحقيقي وراء إنفصال عارضة الأزياء برونا بيانكاردي عن حبيبها نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، دا سيلفا والتي جاءت بعد إنتشار أخبار خيانته لها مباشرة.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن برونا كشفت أن نيمار قد طلب من إحدى عارضات الأزياء، إرسال "صور لها من دون ثياب"، الأمر الذي أغضبها وجعلها تقرر عدم مسامحته هذه المرة.

وقد أعلنت عارضة برونا بيانكاردي إنفصالها عن حبيبها نيمار دا سيلفا، عبر حسابها الخاص.

وبالرغم من أنه لم يمر وقت طويل على إنجابها طفلتها مافي، إلا أنها أكدت أن علاقتها مع النجم البرازيلي انتهت، وطلبت من الجمهور أن يكف عن ربط اسمها بنيمار.

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