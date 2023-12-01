مغنية شهيرة تبلغ الـ77 عاماً في الصدارة مع ألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - تصدر ألبوم ملكة موسيقى الكانتري الأميركية دولي بارتون الجديد، ترتيب مجلة "بيلبورد" في الولايات المتحدة.

واحتل "روكستار" المركز الأول في ترتيب "بيلبورد" للكانتري وفي ذلك المخصص لموسيقى الروك والروك البديل.

ويشار إلى أن الألبوم صدر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وهو الألبوم الـ 49 لبارتون.

وحصل "روكستار" الذي يضم أغنيات جديدة وأخرى من كلاسيكيات الروك، على المرتبة الثالثة في تصنيف "بيلبورد 200"، على العام الذي يشمل كل الأنواع الموسيقية، خلف مغني الراب درايك ومغنية البوب تايلور سويفت.

وتعتبر هذه النتيجة، الأفضل لدولي بارتون في هذا التصنيف.

واستوحت المغنية البالغة من العمر 77 عاماً ألبومها من إدراج اسمها عام 2022 في قاعة مشاهير "الروك أند رول"التي تخلّد أسماء نجوم موسيقى الروك والموسيقى الشعبية.



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