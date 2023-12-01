بالصور- ياسمينا زيتون تتألق باناقتها وأنوثتها من فرنسا

ميرنا وليد - بيروت - تأقلت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون بأخر ظهور لها على الجمهور بصور شاركتها مع متابعيها من زيارتها الحالية إلى فرنسا، وظهرت ياسمينا بلوك شتوي رائع وأنيق إرتدت فيه فستان باللون الاسود قصير ذات أكمام طويلة مفتحة عند منطقة الصدر، مع معطف فوقه باللون الوردي متوسط الطول، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج خفيف أظهرت من خلاله ملامح وجهها.



وكانت قد صدرت عن مجلة فوربس الشرق الأوسط النسخة السادسة من قائمتها السنوية 30Under30، التي تسلط الضوء على المبدعين الشباب في المنطقة دون سن الثلاثين، ممن يحدثون تأثيراً في مختلف القطاعات.

وضمت قائمة هذا العام 120 مشاركا ومشاركة، موزعين بالتساوي على 4 فئات، تضم كل منها 30 مشاركة، وتأتي هذه الفئات :العلوم والتكنولوجيا، التجارة الإلكترونية والتمويل، الترفيه، التأثير الإجتماعي.

ومن بين الأسماء اللبنانية التي وردت، إسم ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون، عن فئة التأثير الإجتماعي.

