محمد إمام يحمس الجمهور لـ "ابو نسب" من خلال البوستر الرسمي..وهذا هو موعد طرحه

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد إمام البوستر الرسمي لأحدث اعماله و هو فيلم يحمل إسم "ابو نسب" ظهر فيه إلى جانب كل من الممثلين ماجد الكدواني و ياسمين صبري، وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليه محمساً الجمهور وكاشفاً عن موعد طرح الفيلم حيث قال: "توكلنا على الله (ابو نسب)، (( 21 ديسمبر )) بجميع سينمات مصر ، (( 28 ديسمبر )) في كل الوطن العربي".



وفي وقت سابق، تحدث محمد إمام عن الحرب القائمة في قطاع غز ة منذ حوالى الشهر، معبراً عن حزنه الكبير بسبب هذه الأحداث، وعن ألمه الكبير لرؤية الأطفال الأبرياء يموتون كل يوم، من دون أن تتحرك أي دولة لمساعدتهم.

وكتب محمد إمام: "أطفال أبرياء بيموتوا كل يوم والعالم بيتفرج. فتنة بين الشعوب العربية والحكومات ساكتة، كل ترند جديد ينسي اللي قبله والكل يغرد الأختلاف في الرأي بقى يفسد الود والقضية نفسها والحلم العربي بقى الوهم العربي احنا جيل فقد الثقة في كل حاجة إلا نفسه".



