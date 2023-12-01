المكرّمون في حفل ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

ياسر رشاد - القاهرة - شهد حفل ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الثامنة، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، تكريم 6 فنانين من مختلف أنحاء العالم.

وتستعرض بوابة الخليج 365 لمتابعيها المكرمين في ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

من مصر كرم الدكتور عمرو دوارة.

الفنان محمد فهيم الفائز بجائزة أفضل شخصية مسرحية شابة.

ومن دولة الكويت الفنان عبد الله عبد الرسول.

ومن سلطنة عمان الفنان عماد الشنفري.

ومن سوريا الفنان أسعد فضة "الشخصية العربية المكرمة"، و الذي اعتذر لأسباب خاصة.

الفنانة والنجمة الإيطالية ماريتسا تيديسكي.

ويشار إلى أن قدم ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، كل من الفنان المصري طه خليفة، والفنانة التونسية مريم الصياح ، وكان بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات المهرجان من عروض وورش ومحاور فكرية، كما عُرض نتاج ورشة المدرب العالمي سكوت تروست والتي تحمل عنوان "مبادئ طريقة مايزنر في فن الأداء التمثيلي"، والتي شارك فيها المتدربين في الورشة .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كانت تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.