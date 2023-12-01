موعد حلقة دعاء فاروق وزوجها في برنامج "واحد من الناس"

ياسر رشاد - القاهرة - تحل الإعلامية دعاء فاروق وزوجها في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة قناة الحياة.

دعاء فاروق تدعم فلسطين بالزي الرسمي لها وتعلق: النصر من عند الله

وتكشف الحلقة عن أسرار وكواليس خاصة تذاع حول اصابة زوج الإعلامية دعاء فاروق، بسرطان القولون والظروف الصعبة التي صاحبت اكتشاف ذلك المرض وكيف وقفت بجوار زوجها، وأيضا محنة المرض لها والتي تكشفها لأول مرة حول عملية استئصال الرحم وتعليقها علي هذه الأزمة الصحية.

كما تتناول الحلقة بداية التعارف بينهما وكيف نشأة علاقة الحب، وتكشف دعاء خلال الحلقة أن حبيبها أصغر منها سنًا، كما تتحدث عن عملها كمضيفة طيران ثم مذيعة وقرارها ارتداء الحجاب، وأفضل الحلقات التي قدمتها، ومن الشخصية التي تتمني استضافتها في برنامجها.

ويتحدثان خلال الحلقة عن حياتهما الخاصة وأولادهما مختار ومحمد وراقية "روكي".