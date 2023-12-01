شاهد عارضة الأزياء العالمية صوفيا فيرغارا تتول داخل المحلات التجارية في سوق البلد بجدة

استكشفت عارضة الأزياء العالمية الكولومبية صوفيا فيرغارا الأجواء التراثية لسوق البلد بجدة، وذلك خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية لحضور حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وظهرت صوفيا في مقطع فيديو وهي تتجول داخل المحلات التجارية، وتستمتع بالمنتجات المحلية، وتتحدث مع البائعين. كما تناولت الطعام في أحد المطاعم.

وكانت صوفيا قد شاركت في حفل الافتتاح، والذي أقيم في 30 نوفمبر، وتحدثت عن سعادتها بالتواجد في المملكة، ورؤية الأفلام السعودية والعالمية التي تم اختيارها للمهرجان.