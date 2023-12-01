خالد أنور عن شخصيته في"ورق التوت": "خلتني أشوف حاجات مكنتش شايفها"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان خالد أنور، عن صور من كواليس تصوير مسلسله الدرامي "ورق التوت"، مؤكدا أن شخصية "حسن" التي يقدمها بالعمل جعلته يرى أمورا لم يكن يدركها.

ونشر أنور، الصور، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من كواليس مسلسل ورق التوت.. شكرا لكل القائمين عليه، شكرا المخرج حسام علي على المتعة في تصوير مشاهد المسلسل والحالة الحلوة اللي كنا عايشينها".

وأضاف: "شكرا للشركة المنتجة على إتاحة فرصة لشباب كانوا قدها، وشكرا عبادة نجيب، على شخصية حسن اللي خلتني أشوف حاجات كتير مكنتش شايفها من المنظور اللي أنا شايفها بيه دلوقتي".

تدور قصة مسلسل "ورق التوت"، من خلال مجموعة من الأشخاص يجمعهم الفن في العمل والدراسة، وتتصاعد الأحداث في ظل الفوارق الاجتماعية والثقافية، كما يتطرق إلى كثير من المشكلات والقضايا التي تهم المجتمع بوجه عام.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، خالد أنور، نور النبوي، سلوى عثمان، عمرو صلاح، تامر مجدي، يارا جبران، مصطفى منصور، تأليف عبادة نجيب، إخراج حسام علي.