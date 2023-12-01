"ابنتي القوية الصامدة"..شريهان توجه رسالة لـ عهد التميمي بعد الإفراج عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

هنأت الفنانة شريهان، الناشطة الفلسطينية عهد التميمي التي تم الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ونشرت "شريهان"، مقطع فيديو من كواليس الإفراج عن عهد التميمي عبر حسابها الرسمي على "X" وعلقت: "حمد الله على سلامتك يا إبنتي القوية الصامدة، صمود الحق في وجه الباطل وهو الكيان الصهيوني المحتل النازي الفاشي، ما أجمل كلماتك يا عهد الصمود والكرامة والعزة والأمل، الله يطعم كل الأسرى وأهاليهم هاي الفرحة يارب، فرحتكم منقوصة وحقوقكم مسروقة يا إبنتي عهد ويشهد عليها وعليكم الحق سبحانه والعالم أجمع تاريخ بالنكبة؟، تاريخ النكبة منذ عام 1948 وإلى يومنا هذا".

وأنهت تعليقها، قائلة: "ونعم حبيبتي إبنتي يا عهد الحرية قريبة وحتمية للجميع بإذن الله تعالى بكم ولكم، ونعم أنتوا أقوي من الإحتلال الصهيوني المحتل، يا إبنة أعظم الرجال والأرض والشعب الفلسطيني العظيم، ورحمة الله على شهداء غزة والحرية لجميع الأسري الشرفاء ولوالدك الكريم، منتصرين بإذن الله".

يذكر أن، آخر أعمال شريهان، كانت بالعرض المسرحي "كوكو شانيل" عام 2021 ، وشاركها البطولة كلا من هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري.