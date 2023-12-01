عرض "شماريخ" وچوني ديب يحضر "جان دو باري".. أبرز فعاليات "البحر الأحمر السينمائي" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فعاليات دورته الثالثة، والتي انطلقت مساء أمس بحفل افتتاح، أقيم في فندق ريتز كارلتون في جدة بالمملكة العربية السعودية، وشهد حضور كوكبة من نجوم وصناع الفن في العالم.

ويشهد اليوم الثّاني لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي (1 ديسمبر)، الفعاليات التالية.

يبدأ المهرجان اليوم في سينما فوكس وكذلك العروض الافتتاحية ضمن فندق الريتز كارلتون، ويحضر الممثل چوني ديب والممثلة مايوين العرض الخاص لفيلم "جان دو باري" في فوكس سينما.

تبدأ مسابقة مهرجان البحر الأحمر مع العروض الأولية في منطقة الشّرق الأوسط للأفلام التالية: "وراء الجبل" لمحمد بن عطية، وفيلم "إخفاء صدام حسين" لهالكوت مصطفى، وفيلم "عزيزتي جاسي" لتارسم سينج داندور.

بينما تشمل العروض العالمية الأولى للعروض الافتتاحية حضور المخرجين مع طاقم العمل، والأفلام هي: "أمس بعد بكرة" للمخرج عبدالغني الصائغ، بطولة سمر ششة، والفيلم المصري المرتقب "شماريخ" لعمرو سلامة، بالإضافة إلى العرض الأول في الشرق الأوسط لفيلم الأكشن الملحمي "ليلة صامتة" لجون وو.

وتتضمن العروض الأولية الأخرى في الشرق الأوسط الأفلام التالية: "الثّلوج الأخيرة" (إيران، بحضور كلًّ من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "القتل" (الهند، بحضور كل من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "أداجيو" (إيطاليا، بحضور كل من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "قتلى الجدد" (الولايات المتّحدة الأمريكيّة، بحضور كل من المخرج وطاقم العمل)، وفيلم "زوجة الرئيس" (فرنسا، بحضور كل من المخرج وطاقم العمل)، و"الضّفيرة"، بالإضافة إلى العرض الأوّل في الشّرق الأوسط لـ"أنيماليا" (المغرب، بحضور كل من المخرج وطاقم العمل)

ويستضيف المهرجان على طاولة الحوار اليوم:

- كاترينا كيف

- ياسمين صبري

- الأخوين قدس

إلى جانب استضافة فعالية "المرأة في السّينما"، وجميع حاملي شارة انتساب المهرجان مدعوّون إلى النادي الاجتماعي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في حديقة المهرجان في فندق الريتز كارلتون، وموضوع اليوم هي "الموسيقى في الأفلام".

حفل الافتتاح شهد حضور: ليلى علوي، لبلبة أمينة خليل، رانفير سينج، بوراك أوزجيفيت، هاندا أرتشيل، مريم أوزرلي، چوني ديب، ويل سميث، باز لورمان، رايا أبي راشد، ماجي بوغصن، قصي خولي، نادين نسيب نجيم، أحمد حاتم، شيرين رضا، دينا الشربيني، ياسمين رئيس.