"البحر الأحمر السينمائي".. 3 جلسات تغطّي أهم المواضيع في سوق البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

يواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة التزامه بتمكين المواهب الواعِدة في صناعة الأفلام، من خلال توفير جلسات التواصل كفرص للمنضمّين الجدد وصانعي الأفلام الصاعدين للتواصل مع نخبة من المهنيين المحترفين في الصناعة، من خلال اجتماعات ودّية سريعة ومنظّمة، مدتها 15 دقيقة.

صُممت جلسات التواصل لتعزيز التواصل بين زوّار سوق البحر الأحمر ضمن المهرجان، مع خبراء المجال. وتضمّ هذه الجلسات أكثر من 120محترفًا من الصناعة، موزّعين على 3 جلسات تغطي المراحل الرئيسية الثلاث لصناعة الأفلام، بدءًا من النص ووصولًا إلى الشاشة.

الجلسة الأولى

نخبة المهنيين الإقليميين

2 ديسمبر 2023 - من الساعة 05:00 إلى 06:30 مساءً - قاعة سوق الأفلام

الجلسة الثانية

نخبة المهنيين الدوليين

3 ديسمبر 2023 - من الساعة 05:00 إلى 06:3 مساءً - قاعة سوق الأفلام

الجلسة الثالثة

الأدوار الريادية والمحورية

4 ديسمبر 2023 - من الساعة 05:00 إلى 06:30 مساءً - قاعة سوق الأفلام

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة الثالثة والذي أقيم أمس الخميس ٣٠ نوفمبر في فندق ريتز كارلتون بجدة، شهد حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: ويل سميث، نبيلة عبيد، چوني ديب، بوراك أوزجيفيت، قصي خولي، مريم أوزرلي، ليلى علوي، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، نادين نسيب نجيم، لبلبة، يسري نصر الله، أحمد حاتم، أسيل عمران، ماجي بوغصن، رانفير سينج.