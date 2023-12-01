فن ومشاهير

"أغلى الشخصيات على قلبي".. حكيم يوجه رسالة لـ محمد منير

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان حكيم، رسالة خاصة للكينج محمد منير بعد لقاء جمع بينهما مؤخرا.

ونشر حكيم، صورة له مع الكينج، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "روحت زيارة لحبيب قلبي الكينج وقولتله يلى نصبح على حبايبك.. مين صاحي دلوقتي يرد عليه الصباح، أنا والكينج".

وأضاف حكيم: "على فكرة الكينج من أعز وأغلى الشخصيات على قلبي.. ربنا يديله الصحة.. صباحكوا ورد".

يذكر أن، حكيم كان قد أعلن في وقت سابق عن حفلاته بالخارج، قائلا: "عندي جولة في أستراليا في شهر 12، أربع حفلات.. وفي شهر 3 في جولة في أمريكا وكندا".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا