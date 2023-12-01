"أغلى الشخصيات على قلبي".. حكيم يوجه رسالة لـ محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان حكيم، رسالة خاصة للكينج محمد منير بعد لقاء جمع بينهما مؤخرا.

ونشر حكيم، صورة له مع الكينج، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "روحت زيارة لحبيب قلبي الكينج وقولتله يلى نصبح على حبايبك.. مين صاحي دلوقتي يرد عليه الصباح، أنا والكينج".

وأضاف حكيم: "على فكرة الكينج من أعز وأغلى الشخصيات على قلبي.. ربنا يديله الصحة.. صباحكوا ورد".

يذكر أن، حكيم كان قد أعلن في وقت سابق عن حفلاته بالخارج، قائلا: "عندي جولة في أستراليا في شهر 12، أربع حفلات.. وفي شهر 3 في جولة في أمريكا وكندا".