شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في كواليس حفل "روائع السنباطي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بصحبة زوجها الفنان حسام حبيب في كواليس حفل "روائع السنباطي" الذي أقيم مساء أمس الخميس بالمملكة العربية السعودية.

وشاركت شيرين في الحفل بغناء أغنيتي "عودت عيني" و "حيرت قلبي معاك" من روائع الموسيقار الراحل رياض السنباطي.

وأعلن مقدم حفل "روائع السنباطي" عن إقامة حفل خاص للفنانة شيرين عبد الوهاب بتعليمات من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحرصت "شيرين" على تحية الجمهور السعودي، قائلة: "أسمحوا لي أحيي المملكة العربية السعودية ملكًا وشعبًا، وعايزة أقول ألف شكر لكل حاجة بتحصل معانا، معالي المستشار تركي آل الشيخ ألف شكر لحبك وتقديرك للفن المصري والفنانين المصريين وللموسيقيين فرد فرد".

حفل "روائع السنباطي" بدأ بعزف عدد من ألحانه الشهيرة من قبل أوركسترا تضم العديد من الموسيقيين من مختلف أنحاء العالم بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وذلك قبل صعود نجوم الحفل الساهر على مسرح أبو بكر سالم، لتقديم العديد من أغاني الموسيقار الراحل من قبل أبرز وألمع نجوم الغناء في الوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة مى فاروق، الفنانة ريهام عبد الحكيم، الفنانة ايمان عبد الغني، الفنان فؤاد زبادي، الفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن إقامة العديد من الفعاليات الفنية والاجتماعية وحتى القتالية ضمن "موسم الرياض"، حيث أقيم مؤخرًا عدد من الحفلات الغنائية لأبرز الموسيقيين في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني كان أبرزهم حفل "روائع بليغ حمدي"، وحفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هاني شنودة.