هالة صدقي عن مهرجان البحر الأحمر: "به أفلام مهمة من كل العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشادت الفنانة هالة صدقي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة، مؤكدة أنه يحمل أفلام مهمة من كل العالم.

وكتبت هالة، عبر حسابها على إنستجرام: "افتتاح مهرجان البحر الأحمر بجدة والذي به أفلام مهمة من كل العالم يجب مشاهدتها وبالأخص لصناع المهنة.. أول فيلم تم مشاهدته كان الفيلم السعودي كل التوفيق لصناع الفن العربي".

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة الثالثة والذي أقيم أمس الخميس ٣٠ نوفمبر في فندق ريتز كارلتون بجدة، شهد حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: ويل سميث، نبيلة عبيد، چوني ديب، بوراك أوزجيفيت، قصي خولي، مريم أوزرلي، ليلى علوي، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، نادين نسيب نجيم، لبلبة، يسري نصر الله، أحمد حاتم، أسيل عمران، ماجي بوغصن، رانفير سينج.