"كايروكي" يهاجم أمريكا في أحدث أغانيه الجديدة "تلك قضية" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

طرح فريق كايروكي، أحدث أغانيه الجديدة "تلك قضية"، أمس الخميس، عبر موقع يوتيوب، وحملت كلماتها انتقادات إلى السياسة الأمريكية، بعد التعرض بين موقفها الداعم للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وشعارات الحرية التي ترفعها.

فريق كايروكي، وضع وجهين متناقضين لتمثال الحرية على بوستر الأغنية، التي كتبها الشاعر مصطفى إبراهيم، وطرحت باللغة العربية، وترجمت كلماتها إلى الإنجليزية، ووضع الترجمة عضو الفريق ولاء كمال.

وتقول كلمات الأغنية: "كيف تكون ملاكا أبيض؟، يبقى ضميرك نص ضمير، تنصف حركات الحرية، وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك، ع المقتول حسب الجنسية، وتلك قضية وتلك قضية".

" كيف أصدق هذا العالم، لما بيحكي عن الإنسان؟، شايف أم بتبكي ضناها، علشان مات في الغارة جعان، ويساوي المقتول بالقاتل، بشرف ونزاهة وحيادية، وتلك قضية وتلك قضية".

فريق كايروكي، كان قد أقام مؤخرا سلسلة حفلات تحت عنوان "كايروكي إمباير"، إحتفالا بطرح أغاني ألبومهم.