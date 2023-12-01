بالصورة- كايلي جينربتسريحة شعر غريبة وفستان أسود ضيق

ميرنا وليد - بيروت - أطلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على الجمهور بلوك غريب من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت جينر مرتديةً فستان باللون الأسود طويل مكشوف الصدر من دون أكمام ذات فتحة جانبية حتى اعلى ساقها أظهرت من خلاله رشاقة جسمها، وإعتمدت كايلي تسريحة شعر غريبة حيث غطا شعرها القصير عينيها، وطبقت مكياج هادئ.



وفي وقت سابق، كشفت كايلي جينر أنها توظف "ناني" لكلابها السبعة، الأمر الذي فاجأ المتابعين.

ولفتت كايلي إلى أن "مربية الكلاب" التي وظفتها هي الشخص الأكثر قيمة في طاقم خدمها، وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة "Interview"، حيث سألتها المذيعة: "من هو أفضل موظف عندك على الإطلاق؟"، وبدورها أجابت كايلي: "ربما تكون مربية كلابي، لأن لدي سبعة كلاب".

وعندما سألتها المذيعة عن سبب امتلاكها لهذا العدد الكبير من الكلاب، أجابت كايلي: "لأنها تستمر في التكاثر".

وأضافت مازحة: "كان عليّ أن أحافظ على تماسك الأسرة".