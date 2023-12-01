بهذه الطريقة احتفلت إلهام شاهين بعيد ميلاد شقيقها أمير

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين مع متابعيها، صورة من حفل عيد ميلاد شقيقها أمير.

ونشرت إلهام الصورة من الحفل العائلي عبر حسابها الرسمي، وكتبت عليها تعليقاً، قالت فيه: "عقبال 100 سنة يا حبيبي وإنت سعيد.. وربنا يعطيك الصحة وراحة البال ويوفقك في حياتك".

وضم الحفل عدد من أفراد أسرة إلهام شاهين، الذين ظهروا معها في الصورة.

يذكر أن مسلسل "ألفريدو" من أحدث أعمال إلهام شاهين، وهو من إخراج عصام نصار، وبطولة عدد من الممثلين إلى جانب إلهام شاهين، وأبرزهم: أحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين وعدد آخر من الممثلين.

ويناقش المسلسل مرض ألزهايمر، الذي أصاب "سوسو"، الشخصية التي قدمتها إلهام شاهين في المسلسل.

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