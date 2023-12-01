ميرنا وليد - بيروت - الذكاء الإصطناعي هو مجموعة نظريات وتقنيات تهدف الى تحقيق آلات قادرة على تقليد الذكاء البشري. وهو مرتبط بالمهمة التي ترتكز على إستعمال الكمبيوتر لفهم الذكاء البشري. والتقليد يمكن أن يطال الألعاب او فهم اللغات وغيرهم من مجالات.

أما بالنسبة للصور فقد بدأت نتائج الذكاء الإصطناعي تظهر من خلال إطلاق صور للمشاهير من مغنيين وسياسيين وممثلين في عمر الشيخوخة بعد أن رحلوا في مرحلة الشباب على سبيل المثال صورة للأميرة ديانا تبرز فيها ملامحها وهي متقدمة في العمر والتجاعيد ظاهرة على وجهها والتي كانت ستتكون اليوم لو بقيت على قيد الحياة عمرها 61 سنة.



كانت هذه تفاصيل خبر صورة الأميرة ديانا وهي عجوز تتصدر الترند.. هل فقدت سحرها وجمالها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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