هذا ما كشفته هند البحرينية عن ألبومها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة هند البحرينية عن تأجيل طرح ألبومها وذلك بسبب الظروف التي تمر في غ. ز. ة

وكتبت هند البحرينية على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "صباح الخير كثير تجيني استفسارات عن موعد طرح الالبوم و التأخير الحاصل ، الالبوم تأجل طرحه بسبب الأوضاع في مدينة غ. ز. ة الله يخفف عليهم و باذن الله من تهدى الامور بيتم الإعلان عن موعد طرح الألبومين ".

الجدير ذكره ان هند البحرينية هي إحدى نجمات الكويت والخليج العربي في عالم الغناء، ولُقبت بفراشة الخليج وبيونسيه العرب.

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