ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفل "روائع السنباطي" وأدت وصلة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وبعد أدائها الرائع، مقدم الحفل بعد كلمة معلناً عن حفل جديد لشيرين ضمن فعاليات موسم الرياض، وقال: "شكرا باسم الجمهور الحاضر هذه الليلة والمتابع خلف الشاشات للفنانة شيرين على هذا الأداء الرائع. توجيه من معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، موسم الرياض يقيم ليلة خاصة للفنانة شيرين".

وقد أعربت شيرين عن سعادتها قائلة: "اسمحوا لي أحيي المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا، وعايزة أقول ألف شكر على كل حاجة بتحصل معانا. معالي المستشار ألف شكر لحبك وتقديرك للفن المصري والفنانين المصريين".

وتألقت شيرين بفستان فضفاض باللون الأبيض، من اختيار الستايلست اللبناني سيدريك حداد، تميّز بكمين وياقة Popeline، من تصميم دار الأزياء العالمية Valentino، يصل سعره إلى 11 ألف و840 دولار أميركي، أي ما يعادل 365 ألف جنيه مصري، وهو سعر مرتفع للغاية.

واعتمدت شيرين تسريحة شعر بسيطة، بالإضافة الى مكياج حدد ملامح وجهها، واختارت مجوهرات مناسبة للوك من أقراط ناعمة وخاتم من الألماس.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد أدائها في ليلة "روائع السنباطي".. مفاجأة جديدة بإنتظار محبي شيرين عبد الوهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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