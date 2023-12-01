أعربت الممثلة الأردنية رؤى الصبان عن مخاوفها من استمرار تأثير جائحة كورونا عليها، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها في سناب شات.
وقالت الصبان إنها لا تزال تعاني من فوبيا تعقيم الأشياء، حيث تشعر بالقلق الشديد عندما تلمس شيئًا دون تعقيمه.
وأضافت أنها تحاول التغلب على هذه الفوبيا، لكنها لم تنجح حتى الآن، حيث تشعر بعدم الراحة عند التعامل مع أي شيء أو شخص بدون تعقيم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رؤى الصبان تتحدث عن السلبيات المؤثرة عليها بسبب جائحة كورونا حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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