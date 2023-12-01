شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه بفستان من المجوهرات فى افتتاحية Renaissance: A Film by Beyoncé والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتدت بيونسيه خلال حفل إطلاقها فيلمها الجديد Renaissance: A Film by Beyoncé فستانًا مرصعًا بالجواهر الفضية وفقًا لما ذكرته التقارير العالمية وأبرزها الديلى ميل التي أكدت أن بيونسيه اختارت زيًا مميزًا لتلك الاحتفالية الذى حرص على حضورها أصدقائها من المشاهير حول العالم.

بيونسيه ظهرت كعادتها بأبرز مميزاتها الممثلة بمفاجأة جمهورها ومتابعيها من خلال أزيائها وطريقة ظهورها، ولم تجد أفضل من اختيار زيًا مرصعًا بالجواهر الفضية بالكامل وكأنها نجمة مُشعة وسط الحضور.



بيونسيه خلال افتتاحية Renaissance: A Film by Beyoncé

وتعود المغنية العالمية بيونسيه إلى الشاشة الكبيرة بفيلمها الموسيقي، Renaissance: A Film By Beyoncé، الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج المغنية، ويصور تطور وتنفيذ "Renaissance World Tour" لدعم ألبومها السابع الذي يحمل نفس الاسم.



بيونسيه وصورة أخرى من عرض Renaissance: A Film by Beyoncé

فيلم Renaissance: A Film by Beyoncé يظهر فيه زوجها جاي زي وأطفالهما الثلاثة، بلو آيفي ورومي والسير كارتر، كما يتميز الفيلم بمشاركة ضيوف من ديانا روس وميجان ثي ستاليون وكيندريك لامار.