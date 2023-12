شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة زواج تايلور سويفت سرًا من صديقها السابق جو ألوين.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المواقع الأجنبية مؤخرًا حول حقيقة زواج تايلور سويفت سرًا ما بين عامي 2020 و2021، وذلك بعدما نشرت إحدى الصفحات الشهيرة المهتمة بالمشاهير خبرًا يؤكد على زواج سويفت خلال تلك الفترة من جو ألوين التي كانت صديقته وقتها.

تايلور سويفت التي لم تكترث لتلك الشائعات من قبل، خرجت عن صمتها للمرة الأولى عن طريق مديرة أعمالها التي نشرت الخبر عندها عبر منصة إكس وعلقت عليه بكتابة : "كافكم شائعات جنونية وفبركة تسبب الألم فقط بدون داعى".



جو ألوين مع تايلور

من ناحية أخرى شهد الشهر الماضى موقف مؤثر للغاية للنجمة العالمية تايلور سويفت حينما تحدثت وهى لا تتمالك نفسها من الدموع عن فتاة من جمهورها توفيت بشكل مأساوي بسبب الحرارة الشديدة يوم الجمعة بعد ذهابها إلى المسرح في ريو دي جانيرو لحضور حفلها الذى أقامته في البرازيل ضمن جولتها الغنائية العالمية.

وغنت نجمة البوب ​​أغنيتها المؤلمة Bigger Than the Whole Sky، حول الحزن الذي لا يمكن تصوره بسبب وفاة الشابة البرازيلية، وظهر علي صوت تايلور وهي تغني الاختناق والوجع مما حدث.

وفي هذا الصدد، تمت الإشادة بمقطع فيديو نشر على TikTok، لـ تايلور وهي تغني الذي اعتبروه أداء موجهة للفتاة البرازيلية التى تدعى "آنا"، وكتب أحدهم: "لقد غنت هذه الأغنية من أجل الفتاة التي ماتت، سأبكي"، وتكهن آخر: "لقد عزفت على هذا البيانو من قلبها، ويمكنك أن تقول إنها كانت تفعل كل ذلك من أجل آنا"، وأشار آخرون إلى كيف كانت سويفت "تبكي" وهي تغني، وقالوا: "يمكنك سماع مشاعر سويفت الخام وهي تحزن على معجبيها".